Novomeški policisti prijeli 26- in 29-letnika, osumljena več kot 80 kaznivih dejanj Dnevnik Novomeški policisti so ta teden odvzeli prostost 26- in 29-letniku iz Brezja, ki sta osumljena več kot 80 različnih kaznivih dejanj. Med drugim naj bi lani na območju Novega mesta, Celja in Ljubljane vlamljala v vozila in izvajala drzne tatvine....

