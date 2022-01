(VIDEO) Janez Janša: “Fašist je bil včasih vsak, ki je nasprotoval partijski diktaturi in nekateri s Demokracija Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Predsednik vlade Janez Janša je danes na 6. redni seji preiskovalne komisije odgovarjal na vprašanja članov komisije. Janša pravi, da so izplačilu dodatkov odločali predstojniki institucij. Med drugim je poudaril, da zakonska podlaga za nošenje mask v Sloveniji že obstaja 25 let, delo direktorice NLZOH pa kljub očitkom ocenjuje za profesionalno. Janša tudi meni, da ...

Sorodno

















Oglasi