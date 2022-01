V soboto čez 6000 okužb, z rekordnim deležem pozitivnih izvidov, in občuten skok števila hospitalizi Celje.info Porast hospitaliziranih Včeraj je bilo opravljenih skupaj 75.727 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno rekordnih 6.012 okužb, kar je 78,9 % več kot teden prej, ko je bilo potrjeno okužena 3.360 oseb. Opravljenih je bilo 75.727 hitrih antigenskih testov (HAGT) in 10.299 molekularnih PCR testov, pozitivnih je bilo 58,4 % izvidov PCR testov. To je najvišji delež ...

