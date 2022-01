Nove izjeme od odrejanja karantene v ‘kritični infrastrukturi’. Nedelja znova rekordna. Število hosp Celje.info Minister za zdravje Janez Poklukar in predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel, sta na novinarski konferenci predstavila spremembe odrejanja karantene. Kot je povedal minister za zdravje, so na dopisni seji sprejeli spremembe od karantene, ki dopolnjujejo izjeme od karantene, ki veljajo od 10. 1. 2022 (podrobnosti tukaj). Nove spremembe bodo veljale od srede, 19. 1. 2022, so na ...

