V okviru pobude Covax razdelili že milijardo doz cepiva Dnevnik Globalna pobuda za pravično razdelitev cepiva Covax je doslej razdelila že milijardo doz cepiva proti covidu-19, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Prvo cepivo so v okviru te pobude razdelili pred manj kot letom dni, doslej pa...

Sorodno

























































































Oglasi Omenjeni Farmacija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Cene Prevc

Peter Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar