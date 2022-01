Slovensko obarvan dvoboj med Venezio in Empolijem se je končal brez zmagovalca 24ur.com Nogometaši Venezie so v 22. krogu italijanskega prvenstva gostili Empoli in igrali 1:1. Na izenačeni tekmi so zaigrali tudi trije Slovenci: Domen Črnigoj za Venezio, Petar Stojanović in Leo Štulac pa za Empoli. Za Benečane je prvič zaigral spretni Portugalec Nani, ki je zgolj dobro minuto po vstopu v igro kreiral akcijo za izenačenje.

