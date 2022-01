Slovenci odločno v boj zmago in napredovanje Sportal Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem v prvih dveh krogih vpisala zmago proti Severni Makedoniji in poraz proti Danski. Danes jo ob 18.00 v Debrecenu čaka še obračun s Črno goro, cilj za napredovanje pa je jasen – zmaga.

