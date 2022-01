Takšna je današnja vremenska napoved SiOL.net Danes bo pretežno jasno, sprva na vzhodu še zmerno oblačno. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tamara Zidanšek

Anže Kopitar

Robert Golob