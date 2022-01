Ob 23.46 je v naselju Drstelja, občina Destrnik, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. Gasilci PGD Ptuj so na kraju nesreče nudili pomoč dvema poškodovancema do prihoda NMP Ptuj, zavarovali kraj nesreče in počistili vozišče v dolžini približno 200 metrov, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. FOTO: Slika je simbolična