Na štajerski avtocesti sta na razcepu Slivnica iz smeri Šentilja proti Celju zaprta vozni in prehitevalni pas. Ob 18.24 sta pri Rogozi, občina Hoče-Slivnica, trčila osebno in tovorno vozilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Voznik osebnega vozila je poškodovan ostal ukleščen v vozilu. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih, voznika so s tehn ...