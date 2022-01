Ob 5.04 je v Mladinski ulici, občina Maribor, zagorelo v zapuščeni stanovanjski hiši. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor mesto so pogasili požar v pritličju hiše, objekt pregledali s termovizijsko kamero in ga prezračili. Gasilci PGD Maribor mesto so ostali na gasilski straži, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.