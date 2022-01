Šolajočim mesečno pripada 20 testov, komu se po visokorizičnem stiku ni treba vsak dan testirati? 24ur.com Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih po novem pripada 20 testov za samotestiranje mesečno. Na ministrstvu za izobraževanje zagotavljajo, da bodo naredili vse, da bodo šole in vrtci ostali odprti. Odslej velja nov odlok, ki po visoko tveganem stiku v vzgojno-izobraževalnih zavodih predvideva vsakodnevno testiranje v obdobju sedmih dni. A odlok predvideva tudi nekaj izjem, katere so to?

Sorodno











































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Violeta Tomić

Štefan Hadalin

Franjo Bobinac