Poklukar napovedal, kdaj lahko pričakujemo vrh Lokalec.si Janez Poklukar je včeraj dejal, da je dobra novica, da porasta ne beležimo v bolnišnicah in v enotah intenzivne terapije. Po njegovih besedah živimo praktično normalno življenje, kot da epidemije ne bi bilo. Kot poroča portal Slovenske novice je dejal, da najverjetneje še nismo dosegli vrha, meni, da bi se lahko to zgodilo po 27. januarju. Kapacitete analize PCR testov so se sicer povečale za 30 odstotkov.

