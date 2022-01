Znana prosta mesta na celjskih srednjih šolah za šolsko leto 2022/2023: letos več dijakov in več pro Celje.info Znani so podatki številu letošnjih prostih mest za vpis na slovenske srednje šole. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.881 učencev in učenk (2021: 19.191, 2020: 18.053, 2019: 17.684, 2018: 17.085), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.198 (lani 24.140) vpisnih mest na srednjih šolah. V Savinjski regiji je za 2.471 bodočih dijakov razpisanih 3.348 mest, če se bodo odločili šolanje ...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Celje

Internet

Italija

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Tamara Zidanšek

Luka Dončić

Zmago Jelinčič Plemeniti