Izšel Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/23 24ur.com Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.881 učenk in učencev (lani 19.191), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.198 (lani 24.140) vpisnih mest na srednjih šolah. Z ministrstva so sporočili, da je izšel Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023. Zbrali smo ključne podatke in pomembne datume, celoten razpis pa si lahko ogledate v dokumentu na d...

