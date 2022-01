Dončič pred najvišjo oviro v sezoni SiOL.net Le dan po zmagi nad Toronto Raptors košarkarje Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem čaka že nova preizkušnja. Slovenski košarkar, ki je proti Torontu z 41 točkami postavil svoj strelski rekord sezone, se bo s soigralci pomeril s trenutno najboljšo ekipo lige Phoenix Suns. Košarkarji Dallasa so sicer pri 27 zmagah, na zadnjih 13 tekmah so izgubili vsega dvakrat in se v zahodni konferenci povsem približali Utah Jazz, ki so na četrtem mestu z 29 zmagami.

