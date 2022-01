Plečnikova zgodba, kot jo zna povedati le strip, in drugi pokloni velikemu arhitektu RTV Slovenija Jože Plečnik je bil marsikaj - dvomljivec, prijatelj, deloholik, navdušenec s smislom za humor in seveda velik arhitekt. Vse te plasti predstavljata nov strip in razstava, ki začenjata leto, v katerem se spominjamo 150 let od Plečnikovega rojstva.

Oglasi