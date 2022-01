Pustil je izjemen pečat. 150 let od rojstva Jožeta Plečnika. #foto SiOL.net Pred 150 leti se je rodil arhitekt Jože Plečnik, ki je s svojimi deli zaznamoval tri evropske prestolnice - Dunaj, Prago in Ljubljano. Ob jubileju je letošnje leto vlada razglasila za Plečnikovo leto. S številnimi dogodki in razstavami ga bodo obeležili po več slovenskih mestih. V Plečnikovi hiši v Ljubljani danes vabijo na dan odprtih vrat.

