Piše: Franci Donko (Nova24tv) Mineva 150 let od Plečnikovega rojstva. 23. januarja 1872 se je rodil Jože Plečnik, vodilni slovenski arhitekt vseh časov in vsestranski umetnik. V lanskem letu, ki je bilo tudi uradno Plečnikovo leto, smo se spomnili 145. obletnice rojstva in 60. obletnice smrti slovitega arhitekta, ki je iz Ljubljane ustvaril narodovo prestolnico. Lanski obletnici so spremljali štev ...