Da se ne bi ponovila tragična nedelja zurnal24.si Razmere v gorah so konkretno zimske, podlaga je lahko na mnogih koncih poledenela, zelo različna je tudi struktura snega. Že na isti gori se lahko na krajši razdalji izmenjajo led, mehek sneg ali pa trd sneg, so danes opozorili s Policijske uprave Kranj in pozvali k odgovornim odločitvah pri hoji in smučanju v grah.

