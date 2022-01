Gorski reševalci so pogrešanega turnega smučarja na območju Stola našli mrtvega ter ga s pomočjo helikopterja prepeljali v dolino, je razvidno s spletne strani z uprave za zaščito in reševanje. Reševalci gorske reševalne službe Radovljica so sicer že v petek začeli z iskanjem ter pregledali južno pobočje Stola in greben Stola, danes ob 7.30 pa so nadaljevali z iskalno akcijo.