DZ na izredni seji prihodnji teden o predlogu novele o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova RTV Slovenija DZ bo prihodnji teden obravnaval predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, je sklenil kolegij predsednika DZ-ja.

Sorodno





















































Oglasi