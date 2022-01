Ministrstvo odgovornost za visoke cene v blokih prelaga na upravnike zurnal24.si Lastniki stanovanj v blokih, ki so priključeni na skupne kurilnice, in zato spadajo med velike odjemalce, rezultat tega pa so še višje cene zemeljskega plina, pričakujejo, da jih bodo izenačili z majhnimi odjemalci. Na pristojnem ministrstvu menijo, da to ne bi bistveno vplivalo na ceno.

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tamara Zidanšek

Igor Zorčič

Žan Kranjec