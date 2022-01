Maribor: V zadnjih urah številne tatvine in vlomi ter 30 prometnih nesreč Lokalec.si Policisti Policijske uprave Maribor, so v času od 6. ure, 21. 1. 2022, do6. ure, 22. 1. 2022, na telefonsko številko policije 113 za klice v sili sprejeli skupno 305 klicev, od tega 99 takšnih, ki so zahtevali posredovanje najmanj ene policijske patrulje na kraju dogodka. Ob svojem rednem delu so beležili naslednje dogodke : Obravnavali so 14 novih kaznivih dejanj, med katerimi prevladujejo tatvin ...

