Policisti operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor, so v minulih 24-ih urah, v času od 22.1.2022 od 6.00, do 23.1.2022 do 6.00 ure, sprejeli na interventni tel. številki skupno 185 klicev, med katerimi je bilo 68 interventnih in so zahtevali napotitev najmanj ene policijske patrulje na kraj dogodka. Obravnavali so 9 novih zadev s področja kriminalitete, kjer so zabeležili najve ...