Policisti prejeli 159 klicev na pomoč Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 159 klicev, od tega 40 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali 2 nedovoljena prehoda državne meje. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 4 kazniva dejanja,

– 3 prometne nesreče I. kategorije,

– 4 povoženja divjadi,

– 7 prijav kršitev javnega reda in miru, ...

