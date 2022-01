Liverpool in Chelsea zmanjšala zaostanek za Cityjem 24ur.com Nogometaši Liverpoola so se s prvo zmago v sezoni v Londonu, v 23. krogu so s 3:1 premagali Crystal Palace, utrdili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice in nekoliko zmanjšali zaostanek za vodilnim Manchester Cityjem, ki je v soboto le remiziral s Southamptonom. Zdaj zaostaja za devet točk, ima pa tudi tekmo manj. Zaostanek za Cityjem je zmanjšal tudi Chelsea, ki je z 2:0 dobil londonski derb...

