Liverpool z zmago v Londonu izkoristil Cityjev spodrsljaj RTV Slovenija Nogometaši Liverpoola so v 23. krogu Premier lige v Londonu premagali Crystal Palace (1:3) in malce stopili zaostanek za vodilnim Manchester Cityjem. Od 17. 30 dalje londonski derbi med Chelseajem in Tottenhamom.

Sorodno



Oglasi