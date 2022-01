V 85. letu starosti je ponoči umrl Stane Peček. Glasba, lutke, gledališče, pisanje, kultura nasploh in vsepovsod … To je bil vsestranski mokronoški kulturnik, pomemben (so)ustvarjalec številnih dogodkov na različnih področjih ljubiteljske kulture v slovenskem prostoru in tudi širše. preberite več » ...