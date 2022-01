V Mokronogu je v 85. letu starosti umrl dolenjski pevovodja, glasbenik, pisatelj in vsestranski kulturnik Mirnske doline Stane Peček. Umrl je ponoči, nekaj po polnoči, so na mokronoški občini potrdili za STA. Bil je častni občan Občine Mokronog-Trebelno in sodelavec ter soorganizator Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Peček, med drugim zadnja leta znan tudi kot pobudnik in org ...