Umrl je glasbenik, pisatelj in kulturnik Stane Peček, oče festivala Ah, te orglice RTV Slovenija V 85. letu starosti umrl dolenjski pevovodja, glasbenik, pisatelj in vsestranski kulturnik Mirnske doline Stane Peček, med drugim tudi pobudnik in organizator mokronoškega orgličarskega festivala Ah, te orglice!

