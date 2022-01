Danes, 24. 1. 2022, sta ob 9.55 v naselju Dolena v občini Videm trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Ti so eno poškodovano osebo prepeljali v bolnišnico.