Turnega smučarja iskali tudi z brezpilotnim letalnikom in termovizijsko kamero 24ur.com Gorska reševalna zveza Slovenije je turnega smučarja, ki so ga pogrešali od petka zvečer ter ga mrtvega našli v soboto, iskali tudi s termovizijsko kamero. Z brezpilotnim letalnikom in kamero so tako v reševalno-iskalni akciji pregledali območje Stola. Kot so zapisali na družbenem omrežju, jim tehnologija v zadnjih tednih pride še kako prav. Slovenske gore so sicer ta konec tedna terjale dve živl...

