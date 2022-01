Vreme: postopoma jasno, ponekod megla SiOL.net Ponoči se bo na Primorskem pooblačilo, burja bo zvečer ponehala. V notranjosti Slovenije se bo postopno razjasnilo in po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju in na Goriškem okoli 2 stopinji Celzija.

