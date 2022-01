Grozljiva tragedija: Več mrtvih pred stadionom, oživljali so jih kar na cesti, prizori tresejo svet! Ekipa V Kamerunu se je v ponedeljek pred tekmo osmine finala afriškega prvenstva med domačimi levi in Komori (2:1) zgodila tragična nesreča. V prestolnici Yaounde je ob preveliki gneči pri južnem vhodu stadiona Olembe umrlo osem oseb, številni so bili poškodovani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Ana Bucik

Jure Leben