Sandi Češko o Golobu: Težko je ocenjevati uspehe direktorja, ki vodi monopol SiOL.net "Težko je ocenjevati dobiček monopolnega podjetja, pa tudi uspehe direktorja, ki pač vodi monopol. Mislim pa, da v teh storitvenih dejavnostih distribucije energije dobiček, razen za to, da se vlaga nazaj v razvoj celotnega elektro gospodarskega sistema, ni potreben, in da je to samo jemanje denarja iz žepa davkoplačevalcev ali gospodarstva. Raje bi videl, da se v politiki bolj angažirajo tisti, k...

