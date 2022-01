OZS predlaga izjemo od karanetene na domu tudi za zaposlene v gospodarstvu RTV Slovenija Obrtna zbornica Slovenije vladi predlaga, naj med izjeme od karantene na domu uvrsti tudi zaposlene v gospodarstvu, in to pod enakimi pogoji kot to velja za šolstvo in zdravstvo. Odsotnost zaposlenih v gospodarstvu je vse večji problem, opozarjajo.

