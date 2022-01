Danes zjutraj ob 6.43 je na križišču Seidlove in Levičnikove ceste v Novem mestu osebno vozilo zbilo peško. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, usmerjali promet in oskrbeli ponesrečeno do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je kraj nesreče zavaroval z prometno signalizacijo. preberite več » ...