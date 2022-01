Dvoboj resnice za Slovenijo. Zdravljica bo odmevala v Amsterdamu. SiOL.net Na evropskem prvenstvu v futsalu sta si po dveh krogih skupinskega dela preboj v četrtfinale že zagotovili Rusija in Gruzija. Danes je na Nizozemskem prost dan, v petek pa se bo odločalo o četrtfinalistih v skupinah A in B. Slovenija se bo v odločilnem spopadu za napredovanje pomerila s Finsko. Če izbranci Tomislava Horvata ne bodo vknjižili prve zmage na tem prvenstvu, bo njihova usoda odvisna od razpleta druge tekme 3. kroga skupine B med vodilnim Kazahstanom in dvakratnimi evropskimi prvaki Italijami.

