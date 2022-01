Jasna Kuljaj je šla pod nož in pokazala rezultate TOčnoTO.si Jasna Kuljaj je 14 dni nazaj prestala estetski poseg na svojem telesu in rezultati vam bodo vzeli dih. Čudovita je. Jasna Kuljaj je slovenska voditeljica, ki pri svojih 40-ih letih še vedno izgleda zelo mladostno. Preglavico so ji delale le veke, zaradi katerih je velikokrat izgledala utrujeno. Odločila se je, da temu naredi konec in […] Jasna Kuljaj je šla pod nož in pokazala rezultate was first p...

Sorodno





























Oglasi