V četrtek naj bi potrdili več kot 16500 okužb 24ur.com Po naših informacijah so včeraj do polnoči v Sloveniji potrdili več kot 16500 okužb. To je 6706 okužb več kot pred enim tednom, ko jih je bilo 9860. Številka bo po vsej verjetnosti še narasla.

