Francozi, Švedi, Danci in Španci v boj za odličja RTV Slovenija V Budimpešti se danes igrata polfinalna dvoboja evropskega rokometnega prvenstva 2022. Prva polfinalna tekma med Španijo in Dansko se bo začela ob 18. 00, druga med Francijo in Švedsko pa ob 20. 30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju).

Sorodno





Oglasi