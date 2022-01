Federer in Đoković čestitala novemu rekorderju Nadalu 24ur.com Na zmago Rafaela Nadala na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu, s katero je Španec prišel do rekordnega 21. naslova na tekmovanjih za grand slam, sta se s čestitkama že odzvala tudi največja tekmeca pri zbiranju lovorik, Švicar Roger Federer in Srb Novak Đoković.

