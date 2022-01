Medvedjev: Razočaran sem. To, kar sem doživel, je pomanjkanje spoštovanja 24ur.com Danil Medvedjev po lanskem odprtem prvenstvu ZDA, ko je za prvi naslov na največjih turnirjih ugnal Novaka Đokovića, ni mogel preprečiti 21. naslova drugemu članu velike trojice Rafaelu Nadalu. V finalu je igral četrtič in tretjič izgubil. Pred tem je bil poražen še v finalu OP ZDA 2019 (Nadal) in lani prav v deželi tam spodaj (Đoković). V karieri ostaja pri 13 lovorikah, v finalu pa je igral 23-...

Sorodno







































































Oglasi