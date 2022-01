Besede Nadala, ki so šokirale marsikoga Sportal "Razmišljal sem celo, da je to priložnost za slovo," je po veliki zmagi na OP Avstralije povedal Nadal, ki je med drugim razkril, kaj vse se je z njimi v zadnjih mesecih dogajalo. Zato je res čudež, da je prišel do takšnega uspeha.

Sorodno

















































Oglasi