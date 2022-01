Nove okužbe: toliko so jih potrdili v nedeljo SiOL.net Po prvih podatkih so v nedeljo v Sloveniji potrdili 8.575 okužb z novim koronavirusom. To je 184 okužb več kot pred tednom dni. Uradni podatki so običajno znani do 10. ure.

