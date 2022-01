V nedeljo zabodena ženska z območja Most ni več v smrtni nevarnosti Večer Življenje ženke, ki je bila v nedeljo na območju Most žrtev poskusa uboja, ni več ogroženo, ostaja pa na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, osumljenec ostaja v pridržanju. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

