V Krki našli mrtvo 65-letnico, zdrsnila naj bi s poti Večer Policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 21. uro obveščeni, da so v reki Krki na območju Ivančne Gorice našli mrtvo osebo. Gasilci so 65-letno žensko potegnili na kopno. Glede na do sedaj zbrana obvestila je s pešpoti tik ob reki zdrsnila v vodo, tok pa jo je odnesel do jeza, kjer so jo našli, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

