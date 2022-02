23-letnika na begu po roparski tatvini ujel lastnik prodajalne nakita 24ur.com Policisti so obravnavali roparsko tatvino v eni izmed prodajaln nakita na območju centra Ljubljane. Osumljenec je pograbil nakit in z njim zbežal. Prodajalka ga je skušala zadržati, a je bila neuspešna. Ujela sta ga lastnik prodajalne in občan, ki se je nahajal v bližini. V dogodku ni bil poškodovan nihče.

