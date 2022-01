V zadnjem tednu dnevno prodanih več kot 20.000 e-vinjet 24ur.com Po 13 letih se cestninske nalepke poslavljajo z vetrobranskih stekel, z jutrišnjim dnem jih bodo zamenjale elektronske vinjete. Teh so v dveh mesecih prodali skoraj pol milijona, kot so pojasnili na Darsu, jih v zadnjem tednu prodajo več kot 20.000 dnevno. Voznikom svetujejo, naj med nakupom temeljito preverijo podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete.

